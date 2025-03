Policija odustala od pokretanja prekršajnog postupka protiv Brana Mandića

Podgorica, (MINA) – Odjeljenje bezbjednosti Podgorica povuklo je zahtjev za prekršajni postupak protiv novinara Brana Mandića, podnijet po prijavi advokatske kancelarije Šušić, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da je odluka donijeta nakon izvršene detaljne i sveobuhvatne analize, kao i širih konsultacija i preporuka iz relevantnih pravnih izvora i uporedne prakse, a cijeneći i vodeći se pretežnijim javnim interesom.

“Analiza postupanja u konkretnom slučaju zasnivala se na dodatnoj ocjeni osjetljivog specifičnog događaja koji je predstavljao kritiku javnog nastupa usmjerenog na zaštitu dostojanstva žene, a sagledavajući i međunarodne konvencije i standarde u slobodi izražavanja”, navodi se u saopštenju.

Kako su dodali iz policije, imali su u vidu i da su javne ličnosti dužne da istrpe pojačanu kritiku na radu i u vezi sa radom i da svojim primjerom preuzmu odgovornost u skladu sa poslovima koje obavljaju.

Iz Uprave policije su kazali da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica danas pisanim putem upoznali i obavijestili Sud za prekršaje o povlačenju zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

“Dok će punomoćnika podnosioca prijave, Advokatsku kancelariju Šušić, blagovremeno pisanim putem obavijestiti o ovom ishodu, sa pravnom poukom da zaštitu prava svog klijenta mogu ostvariti putem privatne tužbe u građanskoj parnici ili eventualno u skladu sa odredbama Zakona o prekršajima ukoliko zahtjev podnosioca bude dozvoljen od Suda za prekršaje u Podgorici”, dodaje se u saopštenju.

Iz Uprave policije su poručili da će u narednom periodu u ovakvim ili sličnim događajima sa posebnom pažnjom postupati i cijeniti sve okolnosti od značaja za postojanje prekršaja.

“Vodeći se pozitivno – pravnim propisima i međunarodno – pravnim aktima i standardima, kako bi na pravi način na putu do prekršajne zaštite uspostavila ravnotežu između kritike i uvrede”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS