Policija: Lažna nagradna igra na Fejsbuku, građani da budu oprezni

Podgorica, (MINA) – Na Fejsbuk /Facebook/ profilu pod nazivom „Uvoz automobila – Auto Marković“ – Kanjiža organizuje se lažna nagradna igra i korisnicima te društvene mreže šalju obavještenja da su slučajnim odabirom postali srećni dobitnici vozila marke VW Golf VII, upozorili su iz Uprave policije.

Kako su naveli, nakon obavjestenja o dobitku, navodni dobitnici dobijaju pozive u kojima im se preko pomenutog profila upućuju instrukcije kako bi izvršili uplate za troškove poreza, šlep službe i prenosa vlasništva.

Iz policije su kazali da se više građana obratilo Odjeljenju bezbjednosti Podgorica i podnijelo prijave, u kojima su naveli da su izvršili uplate po datim instrukcijama, nakon čega se izgubio svaki kontakt sa organizatorima nagradne igre.

Oni su zamolili građane da budu oprezni.

„I da ukoliko dobiju poziv za nagradne igre na internet stranicama i od neprovjerenih profila na društvenim mrežama, ne ostavljaju svoje lične podatke i ne vrše uplate novčanih sredstava, kako bi izbjegli potencijalne neprijatnosti“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su kazali da preduzimaju aktivnosti na identifikovanju osobe koja stoji iza spornog profila na društvenim mrežama.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS