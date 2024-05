Policija ispituje slučaj napada na maloljetnika kod SC Morača

Podgorica, (MINA) – Podgorička policija ispituje slučaj fizičkog napada na maloljetnika, koji se u utorak dogodio u blizini Sportskog centra (SC) „Morača“, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije rekli su da je u utorak oko 18 sati došlo do fizičkog sukoba dva maloljetnika u krugu SC „Morača“.

„Maloljetnik od 15 godina napao je vršnjaka, sa kojim se u tom trenutku u društvu nalazilo još nekoliko maloljetnika koji nijesu učestvovali u incidentu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je oštećeni zadobio teške tjelesne povrede u vidu loma dva zuba, dok je izvršilac zadobio povrede šake.

„Sa svim preduzetim aktivnostima upoznat je tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici koji je naložio preduzimanje daljih mjera i radnji nakon čega će izvršiti eventualnu kvalifikaciju krivičnog djela“, rekli su iz policije.

