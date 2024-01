Počelko rušenje Lamele C u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Rušenje Lamele C, u podgoričkom naselju Zabjelo, počelo je jutros, a veliki broj policijskih sluzbenika blokirao je sve prilaze zgradi, javila je Televizija Crne Gore (TVCG).

Punomoćnica vlasnika stanova Sanja Radulović kazala je da je počelo rušenje zgrade Lamele C iako se u njoj nalazi oko 15 vlasnika stanova.

Ona je istakla da se pripremaju krivične prijave protiv osoba koje su, kako je kazala, nezakonito ušla u svojinu vlasnika stanova.

“Sljedeći korak je krivična prijava protiv lica koja su nezakonito ušla u privatnu svojinu trećih lica, odnosno vlasnika stanova jer se mora utvrditi odgovornost.Tužba protiv države je neminovna”, rekla je Radulović.

Kako prenosi TVCG, pojedini vlasnici stanova spriječeni su da dođu do zgrade čije rušenje je bilo planirano za 20. decembar, a koju je gradila firma “PS Gradnja”.

Ispred zgrade su oko pet sati stigla i dva kamiona dok se policijski služenici mogu vidjeti i na ulazu u zgradu.

Oko pet sati i 30 minutra, iz preventivnih razloga, stiglo je i vozilo hitne pomoći.

Kako javlja reporter TVCG, zgradi se nalazi i jedan broj vlasnika stanova sa svojim advokatom i koji ne žele da napuste zgradu.

Vlasnici stanova Lamele C i ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Janko Odović nijrsu postigli dogovor na jučerašnjem sastanku.

Predstavnici stanova saopštili su novinarima da im je ponuđena pravna pomoć kako bi dobili obeštećenja, ali da su je oni odbili jer bi trebalo da čekaju četiri godine do rješenja tog problema.

Ministarstvo urbanizma, prostornog planiranja i državne imovine donijelo je 5. decembra prošle godine rješenje, kojim je dozvoljeno prinudno izvršenje rješenja o rušenju, iz marta 2019. godine.

Investitor je potom najavio da će sam srušiti objekat 20. decembra prošle godine, ali do toga nije došlo.

Građani su se tog dana okupili ispred zgrade kako bi spriječili rušenje zgrade.

Predstavnik stanara Čedmir Radičević kazao je da je rušenje obustavljeno zbog toga što je iz Ministarstva stiglo obrazloženje da će se čekati odluka Upravnog suda, jer je u pitanju upravni spor.

