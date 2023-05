Pokret Pravda za sve predao izbornu listu

Podgorica, (MINA) – Narodni pokret Pravda za sve, na čijem je čelu bivši ministar pravde Vladimir Leposavić, predao je večeras Državnoj izbornoj komisiji (DIK) listu za predstojeće parlamentarne izbore.

Pokret Pravda za sve prvi je predao izbornu listu za izbore koji su zakazani za 11. jun.

DIK će u roku od 48 sati odlučiti o podnešenoj izbornoj listi, odnosno da li će je prihvatiti, ili vratiti na doradu, prenosi Portal Vijesti.

Leposavić je, nakon predaje liste, kazao da su organizovani u formi grupe građana.

“Odgovornost prema podršci građana je velika”, rekao je Leposavić.

On je naveo da je jako važno i da su ponosni na to da je ovo prvi put u istoriji Crne Gore da je jedna grupa građana podnijela listu za parlamentarne izbore.

“Sve koji su dali potpise i koji su na listi su ljudi koji su dali podršku odnosu da djelovanje javnih funkcionera bude odgovorno. Sigurni smo da će izbori završiti dobrim rezultatom Pravde za sve”, kazao je Leposavić.

On je rekao da su svjesni da je moguće da u nekoj varijanti dođe do odgađanja izbora, ali da su donijeli odluku da budu dio procesa, dok ostale stranke čekaju.

Leposavić je dodao da će obavijestiti medije o konferenciji za novinare, koja će biti održana u narednih 48 sati i na kojoj će predstaviti program i listu.

“Vjerujemo da je lista u dobrom dijelu programski i personalno prepoznata. Zvanično ćemo početi kampanju po isteku roka za predaju lista. To je fer plej, kultura poštovanja”, kazao je Leposavić.

On je naveo da vjeruje da će DIK donijeti odluku o prihvatanju njihove liste.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS