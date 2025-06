Pokrenuta platforma Čuvaj.me

Podgorica, (MINA) – Građani Crne Gore od danas će ekološke probleme i slučajeve nelegalne eksploatacije prirodnih resursa moći da prijavljuju putem nove digitalne plaforme Čuvaj.me, koja je jedan od prvih rezultata nacionalne ekološke kampanje „Čuvaj da te čuva“.

Platforma, koju je razvila koalicija nevladinih organizacija“Ozelenimo Crnu Goru”, u partnerstvu sa Ministarstvom ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera i Agencijom za zaštitu životne sredine, uz podršku Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori, predstavljena je danas u Podgorici.

Građani će putem platforme moći da prijavljuju ekološke probleme, ali i da prate tok svojih prijava, budu informisani o tome koje institucije i inspektori postupaju po njima, kao i o ishodu – uključujući da li su odgovorne osobe procesuirane i na koji način.

Šef Delegacije EU u Crnoj Gori Johan Satler kazao je na konferenciji za novinare da je platforma jednostavna za korišćenje, da građani mogu anonimno prijaviti probleme koje uočavaju u životnoj sredini i, što je najvažnije, mogu pratiti šta se dešava sa njihovom prijavom.

“Kada god primijetite neki problem u životnoj sredini, neki vid zagađanja, prijavite ga!”, pozvao je Satler.

On je kazao da su policija i organi za sprovođenje zakona ključni za ovaj tip akcije, ali je pozvao i građane i aktiviste da se pridruže kako bi stvorili široku koaliciju koja bi mogla da stvara promjene.

Potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić kazao je da je platforma veliki iskorak i osnova za jačanje povjerenja i partnerstva sa građanima, kao i jačanja transparentnosti koja je veoma važna u borbi protiv ekološkog kriminala.

On je istakao da se, na ovaj način, građanima pruža mogućnost da budu aktivni sudionici procesa i da na taj način širi duh onoga što je istinski patriotizam.

“Jer, ovo je mjera patriotizma – da kao građanin prepoznate, kad nešto vidite procesuirate, imate vjeru u institucije i dobijete povratnu informaciju. I da se u tom procesu jasno i transparentno prati korak svakog pojedinca i svake institucije, jer ovo nije borba jednog čovjeka, već timski izazov i zadatak”, poručio je Bečić.

On je kazao da od odnosa prema prirodnim bogatstvima, koja predstavljaju blago Crne Gore, zavisi dugoročno i budućnost države, ali i život budućih generacija.

“Ovo je naš poziv građanima da nam pomognu da zajedno čuvamo i odbranimo naše rijeke, jezera, šume i obale, naš ekosistem”, rekao je Bečić.

Direktor Agencije za zaštitu životne sredine Milan Gazdić kazao je da će platforma omogućiti bolju koordinaciju između svih institucija i da će na efikasniji način moći da prate sve ono što su u Agenciji i do sada radili, ali na dosta teži način.

On je zatražio od Ministarstva finansija da podrži ovu akciju, ali i da podrži jačanje kadrovskih kapaciteta institucija koje su uključene u borbu protiv ekološkog kriminala, prvenstveno inspekcija – ekološke, rudarske.

“U ekološkoj inspekciji imamo šest inspektora, a samo jednog rudarskog inspektor za cijelu Crnu Goru. Imamo mnogo organizovanog kriminala i divljih kamenoloma. Ne možemo sa tim kapacitetima uspjeti da pokrijemo cijelu zemlju i tu mora postojati razumijevanje Ministarstva finansija”, rekao je Gazdić.

