Pokreću dijalog o rodnoj ravnopravnosti u crnogorskom društvu

Podgorica, (MINA) – Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) pokrenuće dijalog u crnogorskom društvu o društveno-ekonomskom, političkom i kulturnom okruženju koje podstiče rodne nejednakosti, saopšteno je iz te agencije UN-a.

Iz UNDP-a kazali su da, kao dio globalne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama“, od ponedjeljka do 3. decembra organizuju Nedjelju rodne ravnopravnosti.

Kako su naveli, Nedjeljom rodne ravnopravnosti otvaraju dijalog o različitim aspektima statusa žena i društvenim normama koje uslovljavaju rodne razlike u političkom, društvenom, ekonomskom i kulturnom životu.

Iz UNDP-a su rekli da je napredak koji je ostvaren ka postizanju rodne ravnopravnosti u posljednjih četvrt vijeka, iako spor i postepen, pokazao da je promjena moguća, posebno ako dolazi sa zajedničkom vizijom i strateškim odgovorom svih aktera.

Zato, kako su kazali iz te UN-ove agencije, Nedjelja rodne ravnopravnosti okuplja brojne partnere – vladu, međunarodne multilateralne i bilateralne organizacije, civilno društvo i privatni sektor.

Iz UNDP-a naveli su da je cilj da udruženim snagama i zajednički rade na unapređenju potencijala društva za transformaciju života žena, a u korist cjelokupnog crnogorskog društva.

Oni su kazali da će tokom Nedjelje rodne ravnopravnosti otvoriti teme kao što su savezništvo sa medijima u dostizanju rodne ravnopravnosti, žensko liderstvo i učešće žena u donošenju odluka.

Tokom Nedjelje rodne ravnopravnosti razgovaraće se i o jačanju rodno odgovorne javne uprave i komunikacija, položaju žena u kulturi Crne Gore i uticaju kulture na rodnu ravnopravnost, kao i o rodno zasnovanom i nasilju nad ženama.

Iz UNDP-a su rekli da će Nedjelja rodne ravnopravnosti biti zaokružena emitovanjem panela o rodno zasnovanom nasilju na Javnom servisu, 3. decembra.

Kako su naveli, tema prvog događaja, koji će biti održan u ponedjeljak, je značaj savezništva medija u dostizanju rodne ravnopravnosti, a posebno kad je u pitanju borba protiv narastajućeg govora mržnje, usmjerenog naročito prema ženama.

„Rodno zasnovani govor mržnje, seksizam i mizoginija su u fokusu projekta UNDP-a „Promocija dijaloga i zajedničke akcije za borbu protiv govora mržnje“, koji je finansiran kroz UNDP portfolio za upravljanje, izgradnju mira, krize i otpornost“, kaže se u saopštenju.

Iz UNDP-a rekli su da će nakon panel diskusije na tu temu biti realizovana trodnevna obuka na te teme za novinarke i novinare više crnogorskih medija.

Oni su najavili da će u utorak biti održan tematski forum o ženskom liderstvu i učešću žena u donošenju odluka u okviru projekta „Komuniciranje rodne ravnopravnosti“, koji finansira Evropska unija.

Iz UNDP-a su podsjetili da ove godine države sa prostora bivše SFRJ obilježavaju 80 godina od uspostavljanja prve ženske političke mreže, koja je otvorila vrata borbi za ženska prava.

To je, kako su naveli, rezultiralo stečenim političkim, ekonomskim i socijalnim pravima.

