Poklukar: MUP radi odličan posao na putu ka EU

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) Crne Gore radi odličan posao na putu države ka Evropskoj uniji (EU), ocijenio je ministar unutrašnjih poslova Slovenije Boštjan Poklukar.

Kako je saopšteno iz crnogorskog MUP-a, resorni ministar Danilo Šaranović sastao se sa Poklukarom tokom ministarskog sastanka u okviru Brdo procesa.

„MUP Crne Gore radi odličan posao, a Slovenija će nastaviti da pruža punu podršku reformama koje odlučno sprovodite na putu ka EU”, istakao je Poklukar.

On je, kako se navodi, ponovio snažnu podršku Slovenije evropskim integracijama Crne Gore.

„Crnu Goru vidimo samo na jednom putu, a to je najbrži put ka EU. Uspostavljanje još snažnijeg sistema vladavine prava i održavanje stabilnog bezbjednosnog okvira ključni su faktori u tom procesu”, poručio je Poklukar.

Iz MUP-a su rekli da susret dva ministra predstavlja nastavak izuzetne bilateralne saradnje Crne Gore i Slovenije, a posebno u segmentu bezbjednosti.

„Konstatovana je odlična operativna saradnja policija dvije države, s posebnim akcentom na borbu protiv organizovanog kriminala“, kaže se u saopštenju.

Prema riječima Šaranovića, odlična saradnja između policija dvije zemlje mora biti još bliskija i operativnija, jer samo zajedničkim naporima mogu stati na put kriminalnim grupama koje djeluju na ovim prostorima.

„Regionalna stabilnost zavisi od naše sposobnosti da odgovorimo na bezbjednosne izazove, a Crna Gora je u potpunosti posvećena tom cilju“, poručio je Šaranović.

Sagovornici su se saglasili da je sektor bezbjednosti stub koji se mora graditi u kontinuitetu.

„Ako nemamo snažan bezbjednosni sistem, država ne može biti jaka, ni ekonomski, ni društveno, ni politički“, naglasio je Šaranović.

Bezbjednost, kako je kazao, nije statičan proces, već kontinuirana izgradnja institucija koje imaju snagu, znanje i integritet da odgovore na sve izazove.

Šaranović je istakao da su reformski procesi u punom zamahu i da MUP predvodi proces realizacije obaveza Crne Gore u oblasti vladavine prava.

„Zaključeno je da će se partnerski odnosi između Crne Gore i Slovenije nastaviti dalje razvijati kroz konkretne operativne aktivnosti, koje će doprinijeti bezbjednosti regiona i evropskoj perspektivi Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

