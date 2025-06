Pojačane kontrole u Ulici slobode nakon 17 sati

Podgorica, (MINA) – Patrole saobraćajne policije Odjeljenja bezbjednosti Podgorica vršiće pojačane kontrole u Ulici slobode u centru grada, svakog dana od 17 sati, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da će patrole policije sankcionisati vozače koji upravljaju vozilima suprotno važećoj zabrani saobraćaja u tom dijelu Podgorice, koja stupa na snagu svakog dana u 17 sati.

“Podsjećamo sve učesnike u saobraćaju da je kretanje vozilima u Ulici slobode zabranjeno poslije 17 sati, u cilju bezbjednosti pješaka i očuvanja javnog reda i mira”, navodi se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS