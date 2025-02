Pojačan intenzitet saobraćaja, najveći rast kroz tunel Klisura

Podgorica, (MINA) – Prosječni dnevni saobraćaj na regionalnim i magistralnim putevima u Crnoj Gori tokom prošle godine veći je za oko pet odsto u odnosu na prethodnu godinu, saopšteno je iz Uprave za saobraćaj.

Navodi se da je povećanje intenziteta saobraćaja zabilježeno gotovo na svim putnim pravcima, osim na dionicama gdje su u toku radovi.

“Najveći rast saobraćaja evidentiran je na putu R-24 Buča–Lubnice, odnosno na pravcu koji povezuje Berane i Kolašin kroz tunel Klisura”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je automatski brojač saobraćaja, postavljen u mjestu Buče, tokom prošle godine registrovao gotovo 1,2 miliona vozila, što predstavlja rast od oko 200 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

“Ovo značajno povećanje posljedica je otvaranja tunela Klisura u martu prošle godine, koji je skratio put između Berana i Kolašina za više od 40 kilometara, zbog čega većina građana sa sjevera sada koristi ovaj pravac za putovanje ka centralnom dijelu zemlje”, istakli su iz Uprave za saobraćaj.

Prema njihovim riječima, povećanje inteziteta saobraćaja zabilježeno je i na putu R-13 Kolašin–Mateševo, koji povezuje auto-put sa magistralnim putem M-2 Podgorica–Kolašin–Mojkovac.

“Prema podacima sa automatskog brojača u Vladošu, za 12 mjeseci prošle godine ovim putem je prošlo 2.698.960 vozila, što je u prosjeku 7.374 vozila dnevno”, rekli su iz Uprave za saobraćaj.

Kako su pojasnili, to predstavlja rast od 20 odsto u odnosu na 2023. godinu.

“Najprometniji putni pravac u državi je M-11 Lepetane–Krtolska raskrsnica. Naš automatski brojač saobraćaja u mjestu Lovanja registrovao je 7.361.433 vozila, što znači da je ovom saobraćajnicom dnevno u prosjeku prolazilo više od 20 hiljada vozila”, kaže se u saopštenju.

Iz Uprave za saobraćaj su naveli da je najveći pad saobraćaja evidentiran na putu R-10 Đurđevića Tara–Mojkovac.

“Gdje je u 2024. godini prošlo svega 60 hiljada vozila, što predstavlja smanjenje od 60 odsto u odnosu na prethodnu godinu”, kazali su iz Uprave, dodajući da je taj pad uzrokovan radovima na klizištu u mjestu Sokolovina.

“Do smanjenje saobraćaja došlo je i na putnom pravcu Podgorica–Kolašin kroz Platije, što je i očekivano, s obzirom na to da većina vozača sada koristi auto-put za putovanje između glavnog grada i sjevera”, navodi se u saopštenju.

Prema podacima sa brojača u mjestu Mioska, intenzitet saobraćaja na ovom putnom pravcu smanjen je za trećinu u odnosu na 2023. godinu, a gotovo isti toliki pad evidentirao je i brojač u Morači.

Kako se navodi u saopštenju, Uprava za saobraćaj raspolaže sa oko 60 automatskih brojača postavljenih na ključnim putnim pravcima širom zemlje, koji neprekidno evidentiraju promet vozila po smjerovima i kategorijama, 24 sata dnevno.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS