Pohvale za crnogorske takmičare na Međunarodnoj filozofskoj olimpijadi

Podgorica, (MINA) – Crnogorski takmičari koji su učestvovali na 33. Međunarodnoj filozofskoj olimpijadi (IPO 2025), održanoj u Bariju od 15. do 18. maja, ostvarili su zapažen uspjeh osvojivši pohvale, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Kako su kazali iz tog resora, na Olimpijadi su učestvovali učenici Gimnazije „Niko Rolović“ iz Bara, Danilo Janković i Aldijan Bahović, u pratnji profesorica filozofije Nele Dabanović iz barske Gimnazije i Teodore Radulović iz Gimnazije „Slobodan Škerović“ u Podgorici.

„Na ovom prestižnom takmičenju koje okuplja mlade mislioce iz cijelog svijeta učestvovali su predstavnici 54 zemlje, a ukupno je ocjenjivano 110 eseja“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su pripremu za učešće i odlazak crnogorskog tima na to takmičenje organizovali MPNI i Ispitni centar, u saradnji sa Udruženjem profesora filozofije.

