Podrška Mandiću za kandidaturu na predsjedničkim izborima

Podgorica, (MINA) – Predsjedništvo Pokreta za promjene (PzP) jednoglasno je odlučilo da podrži predsjedničku kandidaturu lidera Nove srpske demokratije Andrije Mandića.

Iz Predsjedništva PzP-a saopšteno je da je ta odluka donijeta na večeras održanoj sjednici.

“Poštujući demokratske principe i činjenicu da je Mandić lider najjače partije od konstituenata Demokratskog fronta (DF), smatramo da je njemu prvo i pripadalo pravo da preuzme odgovornost i kandiduje se za tu važnu funkciju”, navodi se u saopštenju.

Iz Predsjedništva PzP-a rekli su da cijene Mandićeve iskrene napore koje je ulagao u prethodnom periodu, u cilju okupljanja parlamentarne većine.

“Kao i u cilju potenciranja dijaloga između partija koje su pobjednice posljednjih parlamentarnih izbora, kako bi se ispoštovala narodna volja birača i nastavilo sa demontažom Demokratske partije socijalista”, kaže se u saopštenju.

Iz Predsjedništva PzP-a ocijenili su da su dosadašnji eskperimenti formiranja Vlada, suprotno izbornoj volji birača, doveli Crnu Goru u političku, institucionalnu i ustavnu krizu i da se, kako su rekli, takve opasne greške više ne smiju dešavati.

“Zato je dobro što se politički život vraća u normalu kandidaturom Mandića, koji je jedan od lidera DF-a i narodni kandidat”, naveli su iz Predsjedništva PzP-a.

