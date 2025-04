Podrška Kipra evropskoj agendi Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Crna Gora može da računa na podršku Kipra u aspiraciji da postane sljedeća članica Evropske unije (EU), poručio je ambasador Kipra Andreas Fotiu na sastanku sa šefom crnogorske diplomatije Ervinom Ibrahimovićem.

U razgovoru su, kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), potvrđeni tradicionalno dobri i prijateljski odnosi dvije države, i izražena spremnost za dodatno snaženje političkog dijaloga i sveukupnih međudržavnih veza.

Fotiu je, kako se navodi, poručio da Crna Gora može računati na punu podršku Kipra u aspiraciji da postane sljedeća članica Unije, ukazavši na posvećenost i brojne potencijale za dodatni razvoj bilateralnih odnosa u narednom periodu.

Ibrahimović je zahvalio na kontinuiranoj podršci Kipra evropskoj integraciji Crne Gore, ističući značaj kiparskog predsjedavanja Savjetom EU u prvoj polovini naredne godine, u kontekstu daljeg napretka Crne Gore na evropskom putu.

“Ukazao je na posvećenost dosljednoj implementaciji reformi, s ciljem da Crna Gora bude članica u EU do 2028. godine”, kaže se u saopštenju MVP-a.

Iz tog resora su rekli da su na sastanku razmotrene mogućnosti intenziviranja saradnje u oblastima pomorstva, obrazovanja, kulture i ekonomije, s posebnim fokusom na povezivanje poslovnih zajednica dvije države.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS