Podrška Francuske u cilju ubrzanja integracionog procesa

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je najnaprednija država kandidata za članstvo u Evropskoj uniji (EU), ocijenio je ministar za Evropu i vanjske poslove Francuske Žan-Noel Baro navodeći da je ta zemlje spremna da podrži Crnu Goru u cilju dodatnog ubrzanja integracionog procesa.

Potpredsjednik Vlade Crne Gore za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović sastao se danas sa Baroom, na marginama Jerevanskog dijaloga 2025.

Kako je saopšteno iz kabineta Ivanovića, sagovornici su razmijenili mišljenja o ključnim pitanjima od zajedničkog interesa, sa posebnim akcentom na proces evropske integracije Crne Gore.

Ivanović je, navodi se, zahvalnost na kontinuiranoj i principijelnoj podršci Francuske evropskoj perspektivi Crne Gore, kao i na angažovanju francuskih eksperata u crnogorskoj administraciji, čime se dodatno jača institucionalni kapacitet u procesu pristupanja EU.

Baro je, kako je saopšteno, pohvalio napredak koji Crna Gora ostvaruje na evropskom putu, ocijenivši je kao najnapredniju zemlju kandidata za članstvo u EU.

„U tom kontekstu, izrazio je spremnost Francuske da dodatno podrži pristupanje Crne Gore EU, kako na političkom, tako i na ekspertskom nivou u cilju dodatnog ubrzanja integracionog procesa“, navodi se u saopštenju.

Iz kabineta Ivanovića su kazali da je tokom sastanka posebno razgovarano o sveobuhvatnoj bilateralnoj saradnji između Crne Gore i Francuske, naročito u oblasti odbrane, zdravstva, energetike, zaštite životne sredine i privrede.

„Sagovornici su konstatovali da je ovo period najintenzivnijih kontakata između Crne Gore i Francuske, te izrazili očekivanje da će se saradnja, naročito u strateškim oblastima, uskoro formalizovati kroz odgovarajući pravni okvir“, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, tokom razgovora je istaknut značaj uspostavljanja Centra za sajber kapacitete Zapadnog Balkana (WB3C) sa sjedištem u Podgorici, kao regionalnog čvorišta znanja i saradnje u oblasti sajber bezbjednosti, ostvarenog kroz saradnju Crne Gore, Francuske i Slovenije.

„Obostrano je potvrđena posvećenost daljem produbljivanju političkog dijaloga i strateškog partnerstva između Crne Gore i Francuske“, kazali su iz kabineta Ivanovića.

