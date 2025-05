Podrška Danske crnogoskom evropskom putu

Podgorica, (MINA) – Crna Gora cijeni podršku Danske evropskom putu Crne Gore i očekuje snažnu saradnju tokom predsjedavanja te države Savjetom Evropske unije (EU) u drugoj polovini ove godine, kazao je predsjednik države Jakov Milatović.

On je, u objavi na društvenoj mreži X, naveo da je danas na marginama Samita Evropske političke zajednice, razgovarao sa premijerkom Danske, Mete Frederiksen.

Kako je naveo, Crna Gora i Danska njeguju dobre savezničke odnose koje žele dodatno da osnaže političkim dijalogom i ekonomskom saradnjom.

“Cijenimo podršku Danske evropskom putu Crne Gore i očekujemo snažnu saradnju tokom njihovog predsjedavanja Savjetom EU u drugoj polovini ove godine”, naveo je Milatović.

On je kazao da je otvaranje ambasade Crne Gore u Danskoj u završnoj fazi.

“Što je još jedna potvrda naše spremnosti i posvećenosti da sa tom zemljom unapređujemo odnose u brojnim oblastima od obostranog interesa”, kazao je Milatović.

Prema njegovim riječima, crnogorska dijaspora u Danskoj predstavlja značajnu sponu između dvije države, igrajući važnu ulogu u promociji Crne Gore i jačanju odnosa sa Danskom.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS