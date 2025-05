Podrška Crne Gore pravednom i trajnom miru u Ukrajinini

Podgorica, (MINA) – Crna Gora podžava Ukrajinu u dostizanju pravednog i trajnog mira, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović na sastanku sa ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim.

Kako je saopšteno iz Milatovićevog kabineta, on je sa Zelenskim razgovarao na marginama Samita Evropske političke zajednice.

Navodi se da su Milatović i Zelenski razgovarali o bilateralnim odnosima i aktuelnim dešavanjima na globalnoj političkoj sceni.

Milatović je podsjetio da je Crna Gora prva zemlja van Evropske unije (EU) koja je donijela odluku o privremenoj zaštiti raseljenih lica iz Ukrajine.

Kako je istakao, time je odobreno više od deset hiljada boravišnih zahtjeva.

“Što je čini jednom od zemalja sa najvećim brojem Ukrajinaca koji su dobili privremenu zaštitu u odnosu na broj stanovnika”, naveo je Milatović.

U saopštenju se navodi da je na sastanku posebno pozdravljen početak pregovora Ukrajine o pristupanju EU, uz potvrdu da će Crna Gora, kao najnapredniji kandidat i buduća članica EU, ostati snažan zagovornik ukrajinskih evropskih ambicija.

Dodaje se da su Milatović i Zelenski razmijenili mišljenja i o aktuelnim diplomatskim naporima u cilju postizanja trajnog mira u Ukrajini.

“U tom kontekstu, Crna Gora pozdravlja inicijative Ukrajine, EU i Sjedinjenih Američkih Država za uspostavljanje privremenog prekida vatre i mirovni proces zasnovan na čvrstim bezbjednosnim garancijama”, kaže se u saopštenju.

Milatović je ponovio podršku Ukrajini u dostizanju pravednog i trajnog mira.

“Obje strane su potvrdile spremnost da nastave politički dijalog u oblastima od zajedničkog interesa – u duhu solidarnosti, partnerstva i zajedničkih evropskih vrijednosti”, navodi se u saopštenju.

Kako je saopšteno, Milatović je izrazio uvjerenje da će se u narednom periodu realizovati i zvanična posjeta predsjednika Zelenskog Crnoj Gori.

