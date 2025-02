Podnijeta nova icinijativa za imenovanje Odžića za predsjednika SO Budva

Podgorica, (MINA) – Odbornici liste Budva naš grad, Evropskog saveza i Građanskog pokreta URA podnijeli su novu inicijativa za imenovanje Petra Odžića za predsjednika Skupštine opštine (SO) Budva.

Konstitutivna sjednica lokalnog parlamenta, na čijem dnevnom redu je izbor Odžića, počela je sa više od dva sata zakašnjenja, a njome je predsjedavala odbornica URA-e, Živana Mudreša.

Sjednica je bila prekinuta zbog zahtjeva odbornika koalicije “Za budućnost Budve” da se podnese nova inicijativa o imenovanju predsjednika SO.

Odbornica koalicije “Za budućnost Budve” Jovana Todorović je kazala da treba da se dostavi nova inicijativa za imenovanje Odžića, jer su odbornici koji su potpisali prethodnu podnijeli ostavke.

Odbornica Demokratske Crne Gore Dragana Kažanegra Stanišić je navela da sjednica ne ide dobrim tokom jer odbornici treba ponovo da glasaju za dnevni red.

Odbornik Pokreta za grad Đorđe Zenović se na početku zasijedanja izvinio se sugrađanima zbog velikog prisustva inspektora i policijskih snaga danas u Budvi.

On je istakao da je neophodno da se spuste tenzije u gradu.

“Moja zamjerka je da o većini koja postoji saznajemo iz Podgorice, bilo bi pošteno da se kaže građanima. Drago mi je, bez obzira na to šta mislim o novoj većini, da Budva ne ide na treće izbore”, kazao je Zenović.

On je rekao da Odžić ne može dobiti podršku Pokreta za grad isključivo iz principijelnih razloga.

Odbornik Pokreta Evropa sad (PES) Dejan Rabrenović kazao je da građani Budve svjedoče političkoj trgovini i licemjerstvu.

On je rekao da Demokratska partija socijalista (DPS) i Evropski savez stupaju u savez sa onima kojima su spočitavali bliskost sa Srpskom pravoslavnom crkvom, ulaze u savez sa Nikolom Jovanovićem za koga su ranije iznosili brojne optužbe.

“Ovo je borba za očuvanje funkcija”, kazao je Rabrenović i dodao da neće glasati da Odžić bude predsjednik SO Budva.

Nosilac liste “Budva naš grad” Nikola Jovanović rekao je da je PES najveći gubitnik izbora u Budvi, i da je to trend koji se može očekivati i na državnom nivou.

On je je kazao da nakon prvog izbornog ciklusa PES nije preuzeo odgovornost koju su dobili od građana i da nijesu htjeli da pregovaraju o formiranju vlasti jer im, kako je naveo, to nije dozvolio Andrija Mandić.

Jovanović je poručio da “Budva naš grad” ne pravi koaliciju ni sa kim, već da su pozvali sve da ispoštuju volju građana.

“Prvi vi u PES niste htjeli da podržite našu platformu, zato vam srećan put u opoziciju. Večeras se ne prave nikakve koalicije”, kazao je Jovanović.

Nosilac liste Za budućnost Budve Mladen Mikijelj je kazao da je Jovanović razjedinio koaliciju kako bi se DPS vratio na vlast.

On je rekao da su izdajnici svi oni, koji zarad ličnih interesa, podrže vlast sa DPS-om.

“Svi koji budu glasali za Odžića otvorili su put da se vrati DPS i takav model primijeni u Crnoj Gori. Ako ste tako odlučili srećno vam bilo, a cijela javnost treba da zna da ste obični izdajnici”, naveo je Mikijelj.

Uoči sjednice, koalicija Za budućnost Budve, koju predvodi Mikijelj, pozvala je građane na miran protest ispred budvanske Opštine zbog, kako su kazali, krađe odborničkih mandata i prevare izborne volje.

Mikijelj je kazao da je član Građaskog pokreta URA Ilija Armenko skinut sa liste odbornika, iako je povukao ostavku koju je ranije podnio. Mikijelj je podnio krivičnu prijavu povodom ovog slučaja.

Prije današnje sjednice ostavku je podnio i predsjednik budvanskog odbora GP URA Blažo Rađenović.

Konstitutivna sjednica na čijem dnevnom redu je bio izbor predsjednika parlamenta prekinuta je 10. januara.

Novu sjednicu SO zakazala je Vlada, u cilju, kako je saopšteno, obezbjeđivanja funkcionalnosti u radu Opštine Budva.

