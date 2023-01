Podnijet predlog za razrješenje Kovačevića

Podgorica, (MINA) – Klub odbornika Evropski tim za Nikšić podnio je lokalnom parlamentu predlog za razrješenje predsjednika te Opštine Marka Kovačevića zbog, kako su kazali, nepoštovanja Ustava, povrede suvereniteta i izdaje državnih interesa.

Iz tog Kluba odbornika naveli su da je Kovačević, odlaskom i istupanjem u Odboru za dijasporu i Srbe u regionu Skupštine Srbije, grubo uvrijedio i ponizio Crnu Goru, njen suverenitet i integritet.

Kako su rekli, Kovačević je tim činom unizio crnogorske građane, ali i srpski narod u Crnoj Gori, koji je otuđio od Crne Gore i dao mu predznak iseljenika i dijaspore Srbije.

“Rijetki su oni koji su tako ponizili Crnu Goru, koji tako servilno služe interesima druge države, kaljaju ugled države u kojoj su rođeni, žive i nažalost obavljaju značajne funkcije poput predsjednika opština, kao što to čini Kovačević”, smatraju u Evropskom timu za Nikšić.

Oni su naveli da je Kovčević pokazao da nije dostojan funkcije koju obavlja i time što je izjednačio građane koji su, zgroženi njegovim činjenjem, javno negodovali, sa onima koji su pucali na dječake na Kosovu.

Kako su rekli iz Evropskog tima za Nikšić, takva “monstruozna izjava” zaslužuje duboki prezir i gađenje i smjenu Kovačevića bez odlaganja.

“U skladu sa tim, a zbog nepoštovanja Ustava, povrede suvereniteta i teritorijalnog integriteta, izdaje državnih interesa, urušavanja ugleda države Crne Gore i poniznog i sluganskog odnosa prema institucijama druge države, Evropski tim za Nikšić je Skupštini opštine Nikšić podnio predlog za razrješenje Kovačevića”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, odnos odbornika Demokrata i URA-e prema toj inicijativi rasvijetliće da li su njihova partijska saopštenja u kojima su kazali da nemaju drugu maticu do Crne Gore bila samo reda radi.

Iz Evropskog tima za Nikšić su ocijenili da će odnos odbornika te dvije partije pokazati i da li će nastaviti da sjede na dvije stolice, nastojeći da uberu po koji politički bod, ponovo demonstrirajući neprincipijelnost.

“Ili će bar sada pokazati da im zaštita interesa Crne Gore i njenog ugleda i dostojanstva nije posljednja rupa na svirali, te da će se ovog puta i suštinski ograditi od Vučićevog pijuna za realizaciju projekta “srpskog sveta”, rekli su iz Evropskog tima za Nikšić.

