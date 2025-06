Podnijet optužni predlog protiv Danila Mandića

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici podnijelo je podgoričkom Osnovnom sudu optužni predlog protiv Danila Mandića i predložilo produženje pritvora.

Iz podgoričkog ODT-a su saopštili da je optužni predlog podnijet povodom događaja koji se dogodio 19. aprila ove godine, na Bulevaru Ivana Crnojevića u Glavnom gradu.

Mandić se sumnjiči za nedozvoljeno držanje i nošenje oružja, u sticaju sa krivičnim djelima laka tjelesna povreda izvršenim na štetu D.P. i teško djelo protiv opšte sigurnosti, u kojem je tešku tjelesnu povredu zadobio oštećeni A.T.

