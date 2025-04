Podnijeli krivičnu prijavu zbog nelegalne gradnje u Ulcinju

Podgorica, (MINA) – Službenici policije podnijeli su krivičnu prijavu protiv tri osobe i kompanije „H.P.“, zbog sumnje da su u saizvršilaštvu izvršili krivična djela građenje objekta bez prijave i dokumentacije za građenje i skidanje i povreda službenog pečata i znaka.

Iz Uprave policije je saopšteno da je krivična prijava podnijeta u srijedu protiv te kompanije i protiv H.K (43), K.A. (35) i R.J. (42).

Sumnja se da su oni pričinili štetu budžetu opštine Ulcinj u iznosu od najmanje 200 hiljada EUR, po osnovu nenaplaćene naknade za komunalno opremanje zemljišta.

“Utvrđeno je da su H.K, K.A i R.J. krivična djela počinili tako što su, postupajući u ime i za račun kompanije “ H.P.”, u januaru, u mjestu Pinješ u Ulcinju, započeli izgradnju stambene zgrade bez prethodno podnijete prijave i dokumentacije za građenje”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su osumnjičeni, nakon što je urbanističko građevinska inspekcija zatvorila gradilište i donijela rješenja o zabrani radova, uklonili plombu i nastavili sa radovima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS