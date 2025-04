Podnijeli krivičnu prijavu protiv Perovića

Podgorica, (MINA) – Podgorička policija podnijela je krivičnu prijavu protiv Darka Perovića zbog sumnje da je u izjavi pred nadležnom tužiteljkom lažno prijavio policijske službenike sa namjerom da ih diskredituje i pokuša abolirati od krivične odgovornosti Danila Mandića, osumnjičenog za teško ubistvo u pokušaju.

Iz Uprave policije je saopšteno da je D.P, u svojstvu oštećenog, u službenim prostorijama Odjeljenja bezbjednosti (OB) Podgorica nedvosmisleno ukazao da je D.M. upotrijebio vatreno oružje u njegovom pravcu, usljed čega je zadobio tjelesne povrede, takođe navodeći činjenice iz događaja koje su jedino njemu mogle biti poznate.

Kako su kazali, D.P. nije imao primjedbi na rad službenika OB Podgorica, potvrđujući time da su sve radnje preduzete u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima i Krivičnim zakonikom.

Iz policije su naglasili da su njihovi službenici sa posebnim senzibilitetom preduzeli mjere i radnje prema D.P, koji je u pucnjavi 19. aprila ranjen.

Oni su rekli da se osnovano sumnja da je D.P. lažno prijavio policijske službenike u izjavi datoj pred tužiteljkom u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, koja se u bitnom razlikovala od izjave koju je dao pred službenicima OB.

„A kako bi motivisano i sračunato diskreditovao policijske službenike lažno ih optužujući da je u policiji trpio prijetnje i ucjene da optuži D.M. za ranjavanje, dok je sa druge strane na ovaj način pokušao da abolira od krivične odgovornosti osumnjičenog na kojeg je prethodno ukazao“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da se osnovano sumnja u istinitost navoda koje je D.P. u izjavi naveo pred Višim državnim tužilaštvom jer, kako su kazali, ne korespondiraju sa činjeničnim stanjem i realnim događajem sa lica mjesta i preduzetom radnjom izvršenja.

Oni su podsjetili da su policijski službenici zatekli D.P. na licu mjesta, nakon čega je odbio da pruži na uvid lična dokumenta policijskim službenicima, udaljavajući se vozilom sa lica mjesta.

„On je potom izazvao saobraćajnu nezgodu, nakon čega mu je testiranjem utvrđeno prisustvo alkohola i opojne droge kokain u organizmu, dok mu je ljekarskim pregledom konstatovana povreda u vidu prostrijelne rane u predjelu desne potkoljenice nastala upotrebom vatrenog oružja“, podsjeća se u saopštenju.

