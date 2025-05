Podnijeli inicijativu za smjenu Mandića

Podgorica, (MINA) – Poslanički klubovi Demokratske partije socijalista (DPS) i Socijaldemokrata (SD) predali su u skupštinsku proceduru inicijativu za smjenu predsjednika parlamenta Andrije Mandića.

Šef Kluba poslanika DPS-a Andrija Nikolić kazao je da se od konstituisanja 28. saziva Skupštine konstantno urušava njen integritet.

“Za nepune dvije godine nagomilalo se desetine razloga koji nas upućuju da taj čovjek ne može biti više šef parlamenta”, rekao je Nikolić na konferenciji za novinare.

Prema njegovim riječima, Mandić je uspostavio zid ćutanja povodom pokušaja teškog ubistva u kojem je učestvovao njegov bratanić i član njegovog obezbjeđenja, Danilo Mandić.

“Predsjednik Skupštine nije odgovorio na interesovanje građana kako je moguće da bezbjednosno-interesantno lice bude član njegovog obezbjeđenja”, naveo je Nikolić.

On je kazao da Mandić još nije odgovorio kako je moguće da osoba sa kriminalnim dosijeom postane član obezbjeđenja predsjednika Skupštine.

“Nije odgovoreno ni na to kako je moguće da privatno lice dođe u posjed službenog automobila Skupštine kojim je izvršeno krivično djelo”, naveo je Nikolić.

On je problematizovao i to što je tokom aktuelnog saziva, kako je naveo, ukinuta kontrolna uloga parlamenta, kao i to što se mjesecima u dnevni red ne uvrštava zahtjev tužilaštva za skidanje imuniteta predsjedniku opštine Nikšić Marku Kovačeviću.

Nikolić je rekao da je za to najdogovorniji Mandić.

“Predsjednik Skupštine duže od osam mjeseci drži u fioci Predlog odluke u učešću crnogorskih vojnika u misiji vojne pomoći Evropske unije (EU) za podršku Ukrajini”, istakao je Nikolić.

Prema njegovim riječima, Mandić blokira i izbor članova Savjeta Agencije za audiovizuelne i medijske usluge.

“Jer suprotno obavezama ne raspisuje javni poziv, čime opsturira obaveze iz Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila”, dodao je Nikolić.

On je rekao da Mandić blokira i izbor članova Savjeta Radio-televizije Crne Gore (RTCG) i, suprotno zakonskoj obavezi, ne raspisuje javne pozive za popunu mjesta u Savjetu kršeći novi Zakon o javnom medijskom servisu.

Nikolić je kazao da je Mandić prekršio Poslovnik Skupštine kada je izrekao mjere udaljenje poslanicima opozicije koji su protestovali zbog osporavanja procedure sprovedene pred Ustavnim odborom, kada su poslanici parlamentarne većine, kako je kazao, preuzeli nadležnosti Ustavnog suda penzionišući jednu sudiju.

“Predsjednik Skupštine utvrdio je novi logo parlamenta suprotno Poslovniku i bez konsultacija sa poslaničkim klubovima”, naveo je Nikolić.

On je istakao i da odlazak Mandića u Banja Luku, kako bi pružio podršku predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku nakon osuđujuće presude, predstavlja flagrantno miješanje u unutrašnja pitanja druge države.

Nikolić je kazao da Mandić još nije priložio validan dokaz o legalno stečenom državljanstvu Srbije i Crne Gore.

“Smatramo da svi razlozi nesumnjivo upućuju na to da će se neodgovorno i antinstitucionalno ponašanje Mandića nastaviti i u narednom periodu, kako bi se u krajnjem cilju zamrzle evropske integracije Crne Gore”, kazao je Nikolić.

Poslanik SD-a Boris Mugoša kazao je da su za sedam godina, otkad je poslanik, bila četiri predsjednika Skupštine i da je “ovo najrigidniji odnos predsjednika parlamenta prema opoziciji za cijelo to vrijeme”.

Mugoša je rekao da je smanjena kontrolna funkcija parlamenta i dodao da se ni premijerski sat ne održava svakog mjeseca u redovnom zasijedanju, iako je to poslovnička obaveza.

Prema riječima Mugoše, uvođenjem nove tehnike u skupštinskoj sali pokazuje se nevjerovatan odnos prema parlamentarcima prekidanjem izlaganja.

“Sve je ovo klasična fasadna demokratija, fingiranje evropskih integracija. Određene stvari se drže mjesecima u fiokama. Došli smo u situaciju da rad parlamenta zavisi samo od volje jednog čovjeka”, naveo je Mugoša.

On je poručio da odgovornost za to nije samo Mandićeva, već svih onih koji to tolerišu.

