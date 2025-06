Podneseni optužni predlozi zbog nedozvoljenog nošenja oružja i zelenaštva

Podgorica, (MINA) – Državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) u Nikšiću podnio je nikšićkom Osnovnom sudu optužni predlog protiv pet osoba zbog nedozvoljenog držanja i nošenja oružja i eksplozivnih materija, nezakonitog lova, ubijanja i mučenja životinja i razaranja njihovog staništa.

Kako je saopšteno iz nikšićkog ODT-a, osnovano se sumnja da su Z.P, R.P, M.P, P.B. i M.M. 12. aprila, na području lovišta kojim gazduje Udruženje lovaca “dr Zoran Kesler”, neovlašćeno nosili oružje i na području gdje je lov zabranjen, lovili divljač kada su odstrijelili mrkog medvjeda.

Iz ODT-a su kazali da je, u odvojenom slučaju, Osnovnom sudu u Nikšiću podnijet optužni predlog protiv S.B. zbog krivičnog djela zelenaštvo.

“Iz dokaza prikupljenih u izviđaju proizilazi osnovana sumnja da je S.B. tokom januara davao novac na zajam N.V. i pri tom ugovarao nesrazmjernu imovinsku korist”, navodi se u saopštenju.

