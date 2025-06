Podijelljeno 280 primjeraka eko-rječnika za školske biblioteke

Podgorica, (MINA) – Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS) podijelilo je 280 primjeraka “Malog rječnika ekologije i zaštite životne sredine”, koji su namijenjeni bibliotekama svih osnovnih i srednjih škola u Crnoj Gori.

Kako je saopšteno iz MERS-a, eko-rječnici su dodijeljeni direktorima osnovnih i srednjih škola, uz podršku Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI), na sastancima koje taj resor organizuje na mjesečnom nivou sa direktorima škola.

Iz MERS-a su kazali da će a svaka osnovna i srednja škola u Crnoj Gori dobit po primjerak rječnika za biblioteku.

Državni sekretar u MERS-u Nenad Vitomirović kazao je da je rječnik nastao iz želje da se ekološki pojmovi približe svakom građaninu – od učenika, preko nastavnika, lokalnih zajednica, do svih onih koji žele da bolje razumiju kako funkcioniše priroda i kako odnos prema njoj oblikuje budućnost.

“U vremenu kada se suočavamo sa globalnim izazovima – klimatskim promjenama, gubitkom biodiverziteta, zagađenjem voda, vazduha i zemljišta, znanje postaje najvažniji alat u borbi za održivu budućnost. Međutim, to znanje mora biti dostupno i razumljivo”, istakao je Vitomirović.

Zato, kako je naveo, rječnik ima dvostruku misiju – da informiše i da osnaži.

“S jedne strane, pruža jasno, precizno i pristupačno objašnjenje osnovnih pojmova iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine. S druge strane, motiviše svakoga od nas da preuzme odgovornost – da bude dio promjene, jer promjene ne počinju velikim gestovima, već malim, ali odlučnim koracima”, naglasio je Vitomirović.

Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović istakla je da resor na čijem je čelu u potpunosti podržava kampanju „Čuvaj da te čuva” koju sprovodi MERS.

Kako je kazala, MPNI će dati svoj doprinos kako bi se, kroz brojne edukativne sadržaje, promovisao značaj očuvanja životne sredine među najmlađima koji su ključni nosioci promjena u budućnosti.

„Činjenica da je Crna Gora prva i jedina ekološka država u svijetu nas obavezuje da očuvanje životne sredine postane prioritet svih nas. Zato nam je velika čast i zadovoljstvo da budemo dio priče koja ovu zemlju može učiniti boljim i ljepšim mjestom za život svih nas”, istakla je Jakšić Stojanović.

“Mali rječnik ekologije i zaštite životne sredine”, čiji su autori Danka Caković, Snežana Lješnjak i Marko Karaman, MERS je publikovao povodom Svjetskog dana zaštite životne sredine.

„Na ovaj način MERS želi da doprinese promociji ekološke pismenosti i aktivnog odnosa prema zaštiti prirodnih resursa“, dodaje se u saopštenju.

