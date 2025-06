Podignuta optužnica zbog otmice

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Podgorici podiglo je optužnicu protiv državljanina Pakistana Z.A. zbog krivičnog djela otmica u saizvršilaštvu.

Iz podgoričkog ODT-a je saopšteno da je Z.A. to krivično djelo izvršio u decembru prošle godine u Podgorici, na štetu pet indijskih državljana.

„Koje je sa, za sada nepoznatom osobom, obmanom odveo, a zatim silom i prijetnjom zadržao, kako bi od istih iznudili novac“, navodi se u saopštenju tužilaštva.

