Podignuta optužnica protiv četiri osobe osumnjičene za pranje novca

Podgorica, (MINA) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) predalo je Specijalnom odjeljenju Višeg suda u Podgorici optužnicu protiv četiri osobe osumnjičene za pranje novca.

Iz SDT-a je saopšteno da se D.R, D.K, R.K. i S.K. sumnjiče za produženo krivično djelo pranje novca u iznosu od najmanje 964.850 EUR, učinjeno u Crnoj Gori, u periodu od oktobra 2019. godine.

Optužnica je podignuta nakon završene istrage.

