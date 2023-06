Podignuta optužnica protiv Čađenovića

Podgorica, (MINA) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) dostavilo je danas Višem sudu u Podgorici optužnicu protiv bivšeg specijalnog tužioca Saše Čađenovića zbog postojanja osnovane sumnje da je učinio krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja.

SDT je predložilo da se Čađenoviću produži pritvor zbog opasnosti od bjekstva i uticaja na saučesnike.

Čađenoviću se, kako su kazali iz SDT-a, stavlja na teret da je od sredine 2020. do ove godine, postao pripadnik kriminalne organizacije „Kavački klan”.

“Sa ulogom i zadacima da kao specijalni tužilac, a po uputstvima i naredbama organizatora, ne preduzima krivično gonjenje i ne pokreće krivične postupke protiv organizatora i članova kriminalne organizacije”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Čađenović imao zadatak da onemogućava da članovi kriminalne grupe budu otkriveni kao izvršioci najtežih krivičnih djela.

Kako se dodaje, bivši specijali tužilac je imao zadatak da u slučajevima kad su za to ispunjeni zakonski uslovi, ne predlaže da se pripadnicima kriminalne organizacije koji su uhapšeni odredi pritvor.

“I da iz spisa uklanja izvještaje koje je EUROPOL dostavio u postupcima protiv organizatora i pripadnika kriminalne organizacije i krivične prijave koje je policija podnosila protiv njih, što je prihvatio i izvršavo u više krivičnih predmeta, odnosno postupaka”, ističe se u saopštenju.

Iz SDT-a su rekli da se Čađenoviću stavlja na teret i da je u određenom krivičnom predmetu odredio sudskog tumača za engleski jezik da izvrši pisani prevod pojednih dokaza, za šta nije postojala potreba u postupku i tako joj pribavio imovinsku korist.

Iz tog tužilaštva su podsjetili da su, po Zakoniku o krivičnom postupku, državni organi, mediji, udruženja građana, javne ličnosti i druga lica dužni da se pridržavaju pretpostavke nevinosti.

“I da svojim javnim izjavama o krivičnom postupku koji je u toku ne vrijeđaju druga pravila postupka, prava okrivljenog i načelo sudske nezavisnosti”, navodi se u saopštenju.

