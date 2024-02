Podići svijest o preveciji i ranom dijagnostikovanju raka

Podgorica, (MINA) – Saradnja svih činilaca u društvu neophodna je kako bi se povela još snažnija borba protiv karcinoma, poručio je predsjednik države Jakov Milatović.

On je, povodom Međunarodnog dana borbe protiv raka, naglasio važnost podizanja svijesti o preventivnim mjerama i ranom dijagnostifikovanju te teške bolesti.

“Ne smijemo zaboraviti da je pravovremena i adekvatna zdravstvena njega ključna za smanjenje mortaliteta od kancera”, naveo je Milatović na društvenoj mreži X.

Prema njegovim riječima, saradnja svih činilaca u društvu je neophodna kako bi poveli još snažniju borbu protiv te opake bolesti.

“U ovoj borbi podrška i saradnja svih institucija ima samo jedan cilj, očuvanje zdravlja naših građana”, rekao je Milatović.

