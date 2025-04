Podgoričaninu 15 dana zatvora zbog vožnje pod dejstvom alkohola

Podgorica, (MINA) – Žabljačka policija uhapsila je Podgoričanina A.M. (41) jer je vozio sa više od dva promila alkohola u organizmu, nakon čega ga je sudija za prekršaje osudio na 15 dana zatvora, saopštili su iz Uprave policije.

Iz policije su kazali da je A.M. kontrolisan u mjestu Javorovača.

Kako su naveli, A.M. je vozio sa 2,18 promila alkohola u organizmu.

„Kažnjen je od sudije za prekršaje kaznom zatvora od 15 dana i zabranom upravljanja vozilima četiri mjeseca“, naveli su iz policije na mreži X.

