Podgoričanin uhapšen zbog ugrožavanja bezbjednosti

Podgorica, (MINA) – Podgorička policija uhapsila je danas T.T. (73) iz Podgorice zbog sumnje da je ugrozio sigurnost bivše vanbračne supruge svog sina, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je T.T. osumnjičen da je u četvrtak oko devet sati došao ispred porodične kuće oštećene i uputio joj prijetnje po život.

“Pripadnici policije u Podgorici su preduzeli preventivne mjere i radnje u cilju sprečavanja nasilja i tom prilikom locirali osumnjičenog, oduzeli od njega vatreno oružje i uhapsili ga”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je oduzet pištolj marke Zastava, sa oružnim listom čiji je rok važenja istekao prije 13 godina, pronađen pretresom kuće u kojoj boravi T.T.

Dodaje se da su službenici policije uhapsili T.T. po nalogu postupajućeg tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, zbog sumnje da je počinio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti.

