Podgoričanin uhapšen zbog nasilja u porodici

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su Podgoričanina Z.M. zbog sumnje da je počinio krivična djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Iz policije su rekli da su službenici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica postupali po telefonskoj prijavi oštećene da je između nje i njenog supruga došlo do verbalnog i fizičkog kontakta.

“Dolaskom patrole policije na adresu stanovanja zatečena je oštećena, dok njen suprug, prijavljeni Z.M, nije zatečen”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su policijski službenici u torbici Z.M. pronašli pištolj marke Bereta sa sedam komada municije u okviru, za koji je provjerom kroz evidencije utvrđeno da je u ilegalnom posjedu.

“Nakon što je za Z.M. raspisana lokalna potraga, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu, on je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično djelo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici u sticaju sa nedozvoljenim držanjem i nošenjem oružja i eksplozivnih materija”, rekli su iz policije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS