Podgoričanin osumnjičen za izazivanje opšte opasnosti

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su M.S. (27) iz Podgorice, osumnjičenog da je pucao u pravcu kuće u kojoj oštećena osoba stanuje sa djetetom, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su pripadnici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica postupali po prijavi oštećene da je u pravcu kuće u kojoj stanuje sa djetetom nepoznata osoba ispalila hitac iz vatrenog oružja.

Kako su naveli, pripadnici Odjeljenja bezbjednosti Podgorica prikupili su potrebna obavještenja, preduzeli potrebne mjere i radnje, izvršili pretragu terena i u kratkom roku identifikovali kao izvršioca M.S.

Iz policije su kazali da je M.S. lociran u ponedjeljak, nakon što je raspisana lokalna potraga.

„Nakon prikupljenog obavještenja, M.S. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje opšte opasnosti u sticaju sa krivičnim djelom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija“, navodi se u saopštenju.

