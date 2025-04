Podgoričanin kažnjen sa 15 dana zatvora jer je vozio drogiran

Podgorica, (MINA) – Kotorsko odjeljenje Suda za prekršaje u Budvi kaznilo je Podgoričanina B.R. (32) sa 15 dana zatvora jer je vozio drogiran.

Kako je saopšteno iz tog Suda, B.R. je u hitnom postupku izrečena kazna zatvora od 15 dana, zbog toga što je u ponedjeljak u 13 sati u mjestu Škaljari, upravljao vozilom pod dejstvom kokaina i marihuane.

“Uz kaznu mu je izrečena i zaštitna mjera zabrana upravljanja motornim vozilima u trajanju od četiri mjeseca, kao i maksimalan broj kaznenih bodova, koje će izvršiti Uprava policije”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS