Podgoričanin da plati 1,5 hiljada EUR zbog omaložavanja policijskog službenika

Podgorica, (MINA) – Podgoričanin N.M. (39) osuđen je na kaznu od 1,5 hiljada EUR zbog omalovažavanja policijskog službenika u Ulcinju.

Kako je saopšteno iz budvanskog Suda za prekršaje, dežurna sutkinja Anka Rašović izrekla je kaznu nakon što je utvrđeno da je N.M. u nedjelju rano ujutro, u mjestu Štoj, omalovažavao policijskog službenika S.K.

U saopštenju se navodi da je N.M. omalovažio policijskog službenika S.K., koji je pokušao da ga legitimiše.

“N.M. iz Podgorice oglašen je krivim zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru i osuđen na novčanu kaznu u iznosu od 1,5 hiljada EUR”, navodi se u saopštenju.

