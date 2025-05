Podaci o obrazovanju članova Vlade i poslanika da budu javni

Podgorica, (MINA) – Centar za građansko obrazovanje (CGO) uputio je Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) inicijativu za uvođenje obaveznog javnog objavljivanja podataka o visokoškolskim ustanovama na kojima su članovi Vlade i poslanici Skupštine stekli diplome.

Koordinatorka programa Aktivno građanstvo u CGO-u, Sara Čabarkapa, kazala je da je ta nevladina organizacija (NVO) predložila da MPNI inicira izmjene poslovnika Vlade i Skupštine kojim bi se propisala obaveza objavljivanja informacija o visokoškolskom obrazovanju članova Vlade i poslanika.

Prema riječima Čabarkape, primjenom te inicijative Crna Gora bi bila bliža potrebnom jačanju integriteta, odgovornosti i transparentnosti, kao i pozicioniranju obrazovanja na nivo koji mu pripada u demokratskim društvima.

Ona je rekla da prepoznaju i cijene angažman resorne ministarke Anđele Jakšić Stojanović u adresiranju fenomena lažnih i kupljenih diploma, koji ozbiljno narušava integritet obrazovnog sistema i podriva povjerenje u institucije.

“CGO predlaže da MPNI inicira dopunu Poslovnika Vlade Crne Gore, kojom bi se propisala obaveza objavljivanja informacija o visokoškolskim ustanovama na kojima su članovi i članice Vlade stekli svoja akademska zvanja, uključujući i period studiranja i datum sticanja diplome”, pojasnila je Čabarkapa.

CGO, kako je dodala, predlaže da ta inicijativa bude dodatno podržana kroz komunikaciju MPNI sa poslaničkim klubovima, kako bi se ista obaveza uvrstila i u Poslovnik Skupštine Crne Gore za poslanike i poslanice.

“CGO podsjeća da za sve zapošljene u javnom sektoru informacije o završenim visokoškolskim institucijama predstavljaju standardni dio radne dokumentacije I da bi ista praksa morala važiti i za one koji obavljaju najodgovornije funkcije u državi”, navela je Čabarkapa.

Kako je istakla, građani imaju pravo da znaju gdje su i koje diplome stekli ministri i poslanici.

Čabarkaba je ukazala na to da se na sajtu Vlade te informacije ne mogu naći za 44 odsto članova i članica Vlade, dok na sajtu Skupštine nema informacija za 24 odsto poslanika i poslanica.

“Borbu protiv lažnih diploma moraju predvoditi upravo oni koji su na čelu institucija. Dosljednim pristupom moguće je izgraditi povjerenje javnosti i stvoriti zdrave temelje za profesionalnu i odgovornu javnu upravu”, poručila je Čabarkapa.

Prema njenim riječima, paradoks je da trenutno više obaveza prema građanstvu imaju službenici nego oni koji institucijama rukovode.

“Što može imati negativne posljedice, posebno u oblastima gdje znanje i stručnost direktno utiču na kvalitet javnih politika i života građana i građanki”, navela je Čabarkapa.

Ona je apelovala na MPNI da prepozna značaj te inicijative, kojom bi se unaprijedili transparentnost, povjerenje u institucije, kao i ukupni kvalitet i efikasnost javne uprave.

“Očekujemo da se o ovom pozitivno odrede i Vlada i Skupština, čime bi dodatno ojačali napore resorne ministarke i poslali važnu poruku javnosti”, zaključila je Čabarkapa.

