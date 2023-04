Počinje projekat Čini dobro, zasadi drvo

Podgorica, (MINA) – Fondacija Čini dobro organizovaće, povodom Dana planete Zemlje, akcije sadnje drveća u dvorištima obrazovno-vaspitnih i ustanova socijalne i dječije zaštite u sedam crnogorskih opština.

Kako je saopšteno iz Fondacije, aktivnost će biti realizovana u 17 ustanova iz Podgorice, Danilovgrada, Zete, Tuzi, Bara, Kotora i Herceg Novog, u okviru projekta Čini dobro, zasadi drvo.

Navodi se da će ove sedmice, dvorišta vrtića, osnovnih i srednjih škola i Dnevnog centra u Herceg Novom, biti bogatija za 90 sadnica melije, skadarskog hrasta i čempresa.

Direktorica Fondacije Marija Jovović rekla je da je značaj drveća za čovjeka i planetu višestruk, i da su zbog toga u Fondaciji odlučili da pokrenu projekat Čini dobro, zasadi drvo u okviru zelenih inicijativa.

Ona je kazala da su, znajući da Srednja stručna škola “Spasoje Raspopović” u Podgorici ima plastenik u kojem se pored časova prakse, proizvode i sadnice drveće, odlučili da toj školi pruže novčanu podršku za unapređenje plastenika i stvaranja boljih uslova za proizvodnju sadnica.

„Naime, u plasteniku će đaci zajedno sa nastavnicima proizvesti 170 sadnica različitog drveće, koje ćemo pokloniti obrazovno-vaspitnim ustanovama i ustanova socijalne i dječije zaštite“, pojasnila je Jovović.

Prema njenim riječima, projekat se ne ogleda samo u podršci ustanovama, već ima širi cilj.

„Uvezivanjem obrazovanja, zaštite životne sredine i zdravih stilova života da skrenemo pažnju na ekološka pitanja, navike i odnos koji imamo prema očuvanju prirodnih resursa, biodiverzitetu, zagađenju vazduha“, rekla je Jovović.

Projekat Čini dobro, zasadi drvo bićr realizovan kroz niz aktivnosti tokom godine, a druga faza sađenja drveća, kako je najavljeno, obuhvatiće ustanove iz centralne i sjeverne regije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS