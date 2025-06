Počinje nacionalna kampanja zaštite životne sredine

Podgorica, (MINA) – Konferencija povodom pokretanja nacionalne kampanje “Čuvaj da te čuva” biće održana sjutra, na Međunarodni dan zaštite životne sredine, u Podgorici.

Kako je saopšteno iz Evropske kuće, kampanja je razvijena uz podršku Evropske unije (EU) i sprovodiće je široka koalicija ključnih državnih i lokalnih institucija, partnera iz akademske zajednice i civilnog sektora, društveno odgovornih kompanija i medija.

“Cilj kampanje je da unaprijedi zaštitu životne sredine kroz niz konkretnih mjera i ekoloških akcija, ali i da podstakne građane da daju lični doprinos zdravijem i čistijem životnom okruženju”, navodi se u saopštenju.

Konferenciju će, kako je najavljeno, na Sastavcima (Skaline) otvoriti ambasador EU u Crnoj Gori Johan Satler i predsjednik Vlade Milojko Spajić.

U uvodnom dijelu biće prikazana i video poruka kapitena fudbalske reprezentacije Crne Gore Stevana Jovetića, koji će govoriti o ličnoj povezanosti sa prirodom i važnosti pojedinačne odgovornosti u zaštiti životne sredine.

Iz Evropske kuće su rekli da su u nastavku konferencije planirana tri panela koji će okupiti predstavnike državnih institucija, lokalne samouprave, pravosuđa, obrazovanja, biznisa, nevladinog sektora i medija.

“Panel diskusije će se baviti ključnim temama kao što su međuresorna saradnja u zaštiti prirode, borba protiv nekažnjenog zagađivanja i uloga medija kao saveznika u zaštiti životne sredine”, kaže se u saopštenju.

Posebna pažnja će, ističe se, biti posvećena djeci, kroz simboličnu prezentaciju „Arheologija otpada”, koja će prikazati slojeve zakopanog otpada kao „nasljeđe“ savremenog društva, sa ciljem da podstakne najmlađe da razmišljaju o posljedicama današnjih ekoloških izbora.

