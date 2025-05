Počinje kampanja Pojas za spas

Podgorica, (MINA) – Uprava policije će, od danas do 30. maja, sprovoditi kampanju pod nazivom Pojas za spas, čiji je cilj, kako je saopšteno, poštovanje zakonske obaveze korišćenja sigurnosnog pojasa i bezbjednosnih sjedišta za prevoz djece.

Iz Uprave policije su saopštili da kampanju sprovode u saradnji sa Nacionalnim biroom osiguravača Crne Gore.

„Cilj kampanje je poštovanje zakonske obaveze korišćenja sigurnosnog pojasa i bezbjednosnih sjedišta za prevoz djece, a radi prevencije i smanjenja obima teških posljedica u saobraćaju“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će tokom kampanje službenici saobraćajne policije, u okviru preventivno – edukativnih aktivnosti, vozačima podijeliti deset hiljada flajera.

„Represivni dio kampanje odnosi se na evidentiranje i sankcionisanje prekršaja nekorišćenja sigurnosnog pojasa i prevoza djece van bezbjednosnog sjedišta, što će biti prioritet u radu saobraćajne policije prilikom kontrole učesnika u saobraćaju na svim putevima u zemlji“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su podsjetili da su vozači i putnici u vozilu, shodno Zakonu o bezbjednosti saobraćaja na putevima, obavezni da upotrebljavaju pojas u vozilu tokom učestvovanja u saobraćaju, bilo da se prevoze na prednjim ili zadnjim sjedištima.

„Zakonom je propisano da su vozač i putnici, u vozilu u kojem postoje mjesta za ugradnju sigurnosnih pojaseva, dužni da u saobraćaju na putu koriste sigurnosni pojas na način koji je predvidio proizvođač vozila“, navodi se u saopštenju.

Kako su rekli iz policije, Zakonom je propisano da se dijete do pet godina starosti mora prevoziti u bezbjednosnom sjedištu, odnosno korpi koja je za vozilo pričvršćena sigurnosnim pojasom ili posebnim kopčama u vozilu, ukoliko nije riječ o vozilima za javni prevoz putnika.

„Kampanju „Pojas za spas“ na terenu će realizovati Odsjek za bezbjednost u drumskom saobraćaju, uz podršku Odsjeka za prevenciju i rad policije u zajednici“, kaže se u saopštenju.

