Počinje kampanja Biram policiju

Podgorica, (MINA) – Uprava policije i Policijska akademija, uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori, pokreću kampanju Biram policiju, sa ciljem da što više mladih zainteresuju za policijsku karijeru.

Iz Uprave policije je saopšteno da graditi karijeru u policiji znači graditi sebe, tim i zajednicu koja radi na bezbjednosti Crne Gore i njenih građana .

„Kako bi što više mladih, posebno djevojaka, vidjelo sebe u ovoj ulozi, Uprava policije i Policijska akademija, uz podršku Misije OEBS-a u Crnoj Gori, pokreću kampanju Biram policiju“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su rekli da će ta inicijativa doprinijeti daljem razvoju policije u profesionalnu, odgovornu, raznoliku i efikasnu službu kojoj crnogorska javnost vjeruje.

Vršilac dužnosti direktora Uprave policije Nikola Terzić kazao je da je crnogorskoj policiji potreban stručan, obrazovan i kompetentan kadar, koji se za policijski posao može adekvatno pripremiti pohađajući Policijsku akademiju.

„Kampanju Biram policiju pokrećemo jer želimo da svoj tim jačamo sa mladima koji hoće da kroz dinamičan posao doprinose kontinuiranom razvoju policijske organizacije i unapređenju bezbjednosti države i građana“, istakao je Terzić.

Direktor Policijske akademije Vladimir Stanišić kazao je da je misija te ustanove unapređenje bezbjednosnog obrazovnog sistema i savremeno organizovanje obrazovanja.

„I time stvaranje mladih snaga koje će, birajući policijski poziv, uspostaviti tradiciju tolerancije, stručnosti, odgovornosti, kritičkog sagledavanja stvarnosti, kreativnosti, moralnog postupanja, optimizma, empatije, autentičnosti i humanosti”, naveo je Stanišić.

Šefica Misije OEBS-a u Crnoj Gori Dominik Vag rekla je da su mladi ljudi pokretačka snaga u svakoj profesiji i da mogu donijeti pozitivne promjene u radnom okruženju kada istinski odražavaju društvo i njegovu raznolikost.

„Angažovanjem mladih i pokazivanjem pozitivnih aspekata policijskog rada, možemo regrutovati novu generaciju policajaca i policajki koji će donijeti svježu perspektivu, nove vrijednosti i entuzijazam u policiju“, navela je Vag.

To će, kako je kazala, dodatno pomoći u stvaranju bezbjednijih zajednica i bolje zaštititi zemlju od kriminala.

Iz policije su rekli da će u narednih mjesec svi zainteresovani za policijsku karijeru moći da se upoznaju sa prednostima rada u policijskoj zajednici, načinima kako da se postane policajac, kao i sa tim kakav karijerni razvoj mogu očekivati oni koji budu dio policije.

Kako su naveli, informacije će biti dostupne putem medija i društvenih mreža, a biće organizovana i predavanja u srednjim školama širom Crne Gore, da bi mladi mogli kroz direktnu komunikaciju sa predstavnicima policije da dobiju odgovore na sve što ih zanima.

„Ovogodišnja kampanja se zasniva na dostignućima prethodnih koje su bile usmjerene na žene i doprinijele značajnom povećanju broja kvalifikovanih kandidatkinja primljenih u Policijsku akademiju“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS