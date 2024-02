Počinje instalacija računarske opreme u kolašinskim školama

Podgorica, (MINA) – IT timovi instaliraće ovog vikenda računarsku opremu u vaspitno-obrazovnim ustanovama na području opštine Kolašin, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Kako su kazali iz tog resora, u računarskoj učionici Osnovne škole (OŠ) „Risto Manojlović“, IT timovi će instalirati 16 računara, televizor 65 inča i multifunkcionalni štampač, a u kabinetima 16 računara, isto toliko televizora i tri laptopa

Iz Ministarstva su naveli da će područne jedinice u Bistrici i Gornjem Lipovu dobiti po laptop i projektor.

Učenici Srednje mješovite škole „Braća Selić“ dobiće računarsku učionicu sa 16 računara, televizorom 65 inča i multifunkcionalnim štampačem, a kabineti će biti opremljeni sa tri računara, tri televizora 65 inča i dva laptopa.

„U OŠ „Vojin Čepić“ u računarskoj učionici će se instalirati tri laptopa, projektor i multifunkcionalni štampač, dok će kabineti biti opremljeni sa pet laptopova i četiri projektora. Područna jedinica ove škole u selu Ljevišta dobiće laptop i projektor“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će računarska učionica u OŠ „Mojsije Stevanović“ biti opremljena sa dva laptopa, projektorom i multifunkcionalnim štampačem, kabineti sa pet laptopova i četiri projektora, dok će područna jedinica u selu Bare dobiti laptop i projektor.

Kako je najavljeno iz Ministarstva, u računarskoj učionici OŠ „Dr Radoslav Jagoš Vešović“ biće instalirana dva laptopa, projektor i multifunkcionalni štampač, kabineti će imati četiri laptopa i tri projektora, dok će područna jedinica u Mateševu dobiti laptop i projektor.

„OŠ „Međuriječje“ dobiće opremljenu računarsku učionicu sa laptopom, projektorom i multifunkcionalnim štampačem, dok su za kabinete predviđena četiri laptopa i tri projektora. Područne jedinice u selima Liješnje i Vlahovići dobiće po laptop i projektor“, dodaje se u saopštenju.

