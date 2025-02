Počeo sastanak opozicije sa ambasadorima Kvinte

Podgorica, (MINA) – Sastanak poslanika parlamentarne opozicije sa predstavnicima Delegacije Evropske unije (EU) i ambasadorima Kvinte počeo je u podgoričkom hotelu Hilton.

Sastanku prisustvuju poslanici Demokratske partije socijalista, Socijaldemokrata, Građanskog pokreta URA i Hrvatske građanske inicijative – Ivan Vuković, Boris Mugoša, Miloš Konatar i Adrijan Vuksanović.

Na sastanku su Rikardo Seri iz Delegacije EU u Podgorici, ambasador Njemačke Peter Felten i ambasadorke Francuske, Italije, Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije – An Mari Maske, Andreina Marsela, Džudi Rajzing Rajnke i Don Meken.

Predstavnici opozicije će, kako je najavljeno, sa ambasadorima Kvinte i predstavnikom delegacije EU razgovarati o parlamentarnoj krizi u Crnoj Gori.

Predsjednik Skupštine Andrija Mandić je ranije danas, na sjednici Kolegijuma, izrekao opoziciji mjeru udaljenja sa sjednica parlamenta, koja će trajati narednih 15 dana.

Šef poslaničkog kluba DPS-a Andrija Nikolić kazao je da se Mandić odlučio za put destrukcije i da želi da onemogući postizanje razumnog kompormisa između parlamentarne većine i opozicije.

