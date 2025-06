Počelo uništavanje zaplijenjenog duvana u Slobodnoj zoni Luke Bar

Podgorica, (MINA) – Uništenje zaplijenjenog duvana u Slobodnoj zoni Luke Bar je počelo i sprovodi se pod video nadzorom, na kredibilan i dobro uređen način, saopštio je potpredsjednik Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju, Momo Koprivica.

On je kazao da je izvođač radova Deponija, firma u državnoj svojini.

„Uništenje se vrši modernom industrijskom drobilicom, na licu mjesta i pod video nadzorom, uz kontrolno učešće timova i komisije sačinjenih od domaćih carinskih i policijskih službenika, kao i predstavnika HMRC“, navodi se u saopštenju.

Koprivica je rekao da se uništenje sprovodi na kredibilan i dobro uređen način i nakon sprovedenog popisa duvana.

„Ovim udarom na šverc duvana, udarili smo u srce crnogorskog podzemlja. Duvan je godinama bio kiseonik organizovanog kriminala i značajno je doprinio razvoju kriminala“, naveo je Koprivica.

Kako je kazao, oni koji su kontrolisali šverc duvana, kontrolisali su i tokove novca, uticaj, pa i politiku, nažalost, i to decenijama.

„Danas svaka zaplijenjena i uništena šteka duvana, znači manje para za mafiju, više sigurnosti za građane i više novca za budžet“, rekao je Koprivica.

On je naveo da su ovim postupkom poslali poruku da mafija više nema logističku podršku sistema.

„Duvan je bio miris podzemlja, a sada je pepeo kriminala. Dok je nekad duvan bio štit kriminalcima, danas je dokaz njihove slabosti, zahvaljujući odlučnom i beskompromisnom djelovanju Vlade Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Koprivica je zahvalio Vladi Ujedinjenog Kraljevstva na kontinuiranoj podršci u ovom procesu.

„Britanska ambasada u Podgorici i Uprava prihoda i carina Njegovog Veličanstva (HMRC) pružili su značajnu pravnu i operativnu podršku tokom popisivanja, a sada i tokom uništavanja zaplijenjenog duvana“, kaže se u saopštenju.

Njihov doprinos, kako je rekao Koprivica, bio je ključan u uspostavljanju metodologije koja obezbjeđuje transparentnost i vjerodostojnost.

Koprivica je zahvalio i premijeru Milojku Spajiću na potpunoj i snažnoj podršci ovom procesu, kao i ukazanom povjerenju.

On je zahvalio i Upravi carina, koja je, kako je naveo, ponijela i najveći teret posla, i to posvećeno i odgovorno.

„Želim da zahvalim i resornom Ministarstvu finansija, Ministarstvu unutrašnjih poslova i Upravi policije, kao i Agenciji za nacionalnu bezbjednost, koji su konstantno u procesu posvećeno mu doprinoseći“, naveo je Koprivica.

Prema njegovim riječima, svi su pokazali i patriotsku odgovornost u realizaciji tog državnog posla od izuzetnog značaja.

