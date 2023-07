UCG: Počelo prijavljivanje u prvu godinu osnovnih studija

Podgorica, (MINA) – Prijave za upis u prvu godinu osnovnih studija na Univerzitetu Crne Gore (UCG) podnose se danas i sjutra.

Pored konkursa za upis na 3.174 mjesta na državnom budžetu, UCG je raspisao konkurs i za 60 mjesta na novom samofinansirajućem programu Ekonomskog fakulteta na engleskom jeziku.

Iz UCG-a su rekli da su detalji elektronske prijave putem platforme upisi.edu.me opisani u tekstu konkursa.

Oni su pojasnili da, ukoliko prijavu nije moguće podnijeti elektronskim putem, kandidati je podnose neposredno, preko studentske službe organizacione jedinice.

“Prijava na konkurs se podnosi u ponedjeljak i utorak do 16 sati, kada će sistem za elektronsku prijavu biti zatvoren. Ukoliko se prijava podnosi neposredno organizacionoj jedinici, podnosi se označenih dana u okviru radnog vremena studentskih službi”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nijesu imali eksterni maturski odnosno stručni ispit polažu se u srijedu.

Iz UCG-a su rekli da će raspored termina polaganja predmeta biti istaknut na internet stranicama organizacionih jedinica.

“Prijemni ispiti za fakultete i akademije koji ih organizuju, a koji su dodatni uslovi za upis, polažu se prema rasporedu, koji će biti istaknuti na internet stranicama organizacionih jedinica, od 6. do 7. jula”, rekli su iz UCG-a.

Oni su podsjetili da se prijemni ispiti organizuju za upis na studijske programe Medicina, Stomatologija, Arhitektura, Psihologija, Fizička kultura i zdravi stilovi života, kao i na stručno-umjetničke studijske programe.

“Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa 12. julom, prema rasporedu organizacionih jedinica”, kazali su iz UCG-a.

