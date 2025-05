Počela vježba Cyber Soko 25

Podgorica, (MINA) – Međunarodna vježba „Cyber Soko 25“, koja testira sposobnost članice NATO-a da se suoči s prijetnjama u sajber domenu, počela je danas u Crnoj Gori.

Vježbu je, na vojnom aerodromu „Knjaz Danilo“, otvorio načelnik Štaba Generalštaba Vojske Crne Gore (VCG) Mitar Klikovac, navodeći da „Cyber Soko 25” predstavlja konkretan odgovor na rastuće izazove u digitalnom domenu.

„Sajber prostor više nije samo tehnički izazov – on je danas jednako važno bezbjednosno okruženje kao i kopno, more i vazduh“, istakao je Klikovac.

On je rekao da vježba okuplja ljude iz različitih institucija i zemalja jer se jedino zajedničkim djelovanjem može graditi efikasna odbrana od sofisticiranih prijetnji.

„Ponosni smo što Crna Gora, kao članica NATO-a, razvija kapacitete u skladu sa standardima Saveza i aktivno doprinosi globalnoj sajber bezbjednosti“, istakao je Klikovac.

Kako je naveo, uloga Vojske u ovom domenu je jasna – spremnost, znanje i partnerstvo su osnova svakog uspješnog odgovora.

Vježbu organizuju Ministarstvo odbrane i VCG, uz učešće sajber stručnjaka iz Sjeverne Makedonije i Nacionalne garde američkih saveznih država Mejn i Vermont, kao i ekspertata iz drugih nacionalnih institucija, uz podršku Evropske unije, s ciljem jačanja kolektivne otpornosti na sajber prijetnje.

Tokom vježbe, kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, učesnici će raditi na simulacijama kompleksnih sajber incidenata, testiranju procedura zaštite i unapređenju međuresorske i međunarodne koordinacije.

“Cyber Soko 25” će trajati do 6. juna, a predviđena je i realizacija jednodnevne interresorne simulacije odgovora na sajber prijetnje u formi “table-top” vježbe u Podgorici.

Vježba je dio velikih manevara “Defender Europe 25”, jedne od najznačajnijih vojnih manevara koje predvode američke Oružane snage u Evropi. Oni okupljaju 25 hiljada vojnika iz 30 zemalja, potvrđujući spremnost NATO-a da odgovori na bezbjednosne izazove u svim domenima.

