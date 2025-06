Počela međunarodna pomorska vojna vježba Adrion Livex 25

Podgorica, (MINA) – Međunarodna pomorska vojna vježba “Adrion Livex 25”, koja se realizuje u okviru Jadransko-jonske inicijative, započela je danas u akvatorijumu luke Bar.

Iz Ministarstva odbrane kazali su da je domaćin ovogodišnje vježbe Vojska Crne Gore, a učestvuju i mornarice zemalja potpisnica inicijative Albanije, Grčke, Hrvatske, Italije i Slovenije.

“Prvog dana vježbe posebna pažnja bila je posvećena izvođenju “boarding” operacija, odnosno kontroli i pregledu plovila u cilju unapređenja sposobnosti pomorskih snaga za sprovođenje međunarodnog prava i zaštitu pomorske bezbjednosti”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će plovila i vazduhoplovi oružanih snaga zemalja učesnica narednih dana imati niz aktivnosti na moru, usmjerenih ka jačanju interoperabilnosti i zajedničkom odgovoru na bezbjednosne izazove u Jadransko-jonskom regionu.

“Planirano je sprovođenje dodatnih pomorskih i združenih operacija, kao i niz bilateralnih i multilateralnih susreta učesnika”, rekli su iz Ministarstva.

Kako se dodaje, završna faza vježbe planirana je u petak, kada će svečano biti obilježen i završetak “Adrion Livex 25”.

