Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je, nakon dužeg vremena, počela isplata jubilarnih nagrada zaposlenima u prosvjeti, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete.

Iz Ministarstva su rekli da su, iako im to nije bila imperativna obaveza, učinili sve kako bi se obezbijedio novac za isplatu tih nagrada.

Kako su naveli, značajna finansijska sredstva je bilo potrebno obezbijediti iz budžeta države.

“Ostvarili smo saradnju sa Ministarstvom finansija, kako bi se potreban novac obezbijedio i isplatile jubilarne nagrade”, rekli su iz Ministarstva.

Oni su podsjetili da su početkom godine uspjeli da obezbijede povećanja zarada prosvjetnim radnicima od 20 odsto.

