Plovilo uklonjeno iz marine, nije zabilježen ekološki incident

Podgorica, (MINA) – Plovilo na kojem je danas, oko 18 sati, izbio požar bezbjedno je uklonjeno iz marine, saopštili su iz Portonovog, navodeći da su odmah primijenjene mjere zaštite životne sredine i da nije zabilježen nikakav ekološki incident.

Iz Portonovog su kazali da, pored svih napora, požar nije mogao biti lokalizovan na licu mjesta, odnosno plovilu.

Međutim, kako su rekli, brzom reakcijom tima marine plovilo je pomjereno dalje od drugih brodova, čime je spriječena potencijalna šteta na ostalim plovilima.

„Do 19 sati i 50 minuta oštećeno plovilo je bezbjedno uklonjeno iz marine uz pomoć specijalizovanog tegljača, a dalje upravljanje situacijom nastavljeno je u nenaseljenoj zoni“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su mjere zaštite životne sredine primijenjene odmah, kako bi se spriječio bilo kakav potencijalni ekološki uticaj.

Plovilo je, kako su rekli iz Portonovog, okruženo barijerama za upijanje naftnih derivata, a korišćeni su i apsorpciono platno i specijalizovana hemijska sredstva za neutralizaciju mogućih curenja.

„Do ovog trenutka, nije zabilježen nikakav ekološki incident“, kaže se u saopštenju.

Iz Portonovog su kazali da su dim na plovilu primjetili mornari u marini i da su odmah reagovali shodno protokolu postupanja u hitnim situacijama.

Obaviještena je, kako su naveli, posada plovila, a Sektor za bezbjednost i zaštitu je odmah kontaktirao Službu zaštite i spašavanja Herceg Novi i policiju, koji su brzo reagovali u suzbijanju vatre na plovilu.

„Policija Herceg Novog je pružila podršku u komunikaciji sa prisutnim građanima i sprovođenju intervencije, dok su vatrogasne jedinice intenzivno radile na gašenju požara na plovilu“, kaže se u saopštenju.

Iz Portonovog su rekli da je uzrok požara na plovilu trenutno predmet istrage hercegnovske policije i nadležnih organa.

„Marina tim u potpunosti sarađuje sa institucijama i sačekaće zvanične nalaze prije davanja daljih informacija. Marina tim zahvaljuje svim učesnicima koji su pomogli u gašenju požara, i brodu Jovana Porto Montenegra koja se brzo odazvala na kolegijalnu pomoć“, navodi se u saopštenju.

