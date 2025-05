Plenković: Od rješavanja otvorenih pitanja zavisiće napredak Crne Gore

Tirana, (MINA) – Hrvatska je, tokom pristupnih pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom (EU), otvorila niz pitanja koja godinama nijesu riješena, i od njihovog rješavanja zavisiće dalji napredak Crne Gore, rekao je hrvatski premijer Andrej Plenković.

On je to kazao u Tirani gdje učestvuje na Samitu Evropske političke zajednice, odgovarajući na pitanje novinara kada se može očekivati zatvaranje pregovora u poglavlju 31 – Vanjska, bezbjednosna i odbrambena politika, prenosi Televizija Crne Gore.

Plenković je naveo da se vode razgovori na nivou ministarstava vanjskih poslova Hrvatske i Crne Gore o obeštećenju hrvatskih ratnih zarobljenika i ljudi koji su prošli kroz torturu početkom devedesetih, kao i o nizu drugih otvorenih pitanja.

Na Međuvladinoj konferenciji Crne Gore i EU u decembru prošle godine, Crna Gora je zatvorila tri od prethodno planirana četiri poglavlja, nakon što je Hrvatska blokirala zatvaranje poglavlja 31.

