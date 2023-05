Plenarna sjednica SEECP-a u Budvi

Podgorica, (MINA) – Plenarna sjednica Parlamentarne skupštine Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi (SEECP), kojom će predsjedavati šefica crnogorskog Parlamenta Danijela Đurović, počeće danas u Budvi.

Iz Skupštine su kazali da će biti održani sastanci odbora za ekonomiju, infrastrukturu i energetiku, za pravosuđe, unutrašnja pitanja i bezbjednosnu saradnju i Opšteg odbora za društveni razvoj, obrazovanje, istraživanje i nauku.

Danas će, kako je saopšteno iz Skupštine, biti održan i sastanak Stalnog odbora.

Navodi se da će u petak biti održana plenarna sjednica SEECP-a.

“Glavna tema za diskusiju biće “10 godina PS SEECP-a. Naredna decenija za bolju integraciju i jasniju evropsku perspektivu regiona SEECP-a. Zajedno u SEECP-u – Zajedno u Evropskoj uniji”, saopštili su iz Skupštine.

Ističe se da će na Plenarnoj sjednici, koja predstavlja završnu parlamentarnu aktivnost u okviru predsjedavanja Crne Gore tom regionalnom incijativom, učestvovati poslanici i nacionalni parlamentarni koordinatori iz 12 učesnica Procesa saradnje u Jugoistočnoj Evropi – SEECP.

