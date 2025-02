Plavska policija u blizini granice pronašla 53 kilograma marihuane

Podgorica, (MINA) – Službenici plavske policije su, u blizini granice sa Albanijom, pronašli preko 50 kilograma marihuane i podnijeli krivične prijave protiv neidenitifkovanih osoba zbog neovlašćene proizvodnje, držanja i stavljanja u promet opojnih droga.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, njihovi službenici su vreće sa 50 pakovanja marihuane, ukupne mase 53 kilograma, pronašli na obali rijeke Grnčar.

Iz policije su kazali da su preduzete aktivnosti u cilju pronalaska osoba koje su odbacile zaplijenjene narkotike i da su pretresene četiri lokacije u Plavu.

“Pretresom kuće kod Z.P. (67) je pronađeno šest komada municije kalibra 7,62 mm u ilegalnom posjedu i vazdušna puška”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je, po nalogu Višeg državnog tužilaštva u Bijelom Polju, u odnosu na zaplijenjenu marihuanu, podnijeta krivična prijava protiv neidenitifkovanih osoba za krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

“Po nalogu postupajućeg tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Plavu, a u odnosu na pronađenu municiju, podnijeta je krivična prijava u redovnom postupku protiv Z.P. zbog sumnje da je počinio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija”, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS